Укр Рус
Геополитика Европа Канада может присоединиться к ЕС: как это вообще возможно и согласны ли на это в Оттаве
18 марта, 15:43
16

Даниил Жоров
Основні тези
  • Министр иностранных дел Франции заявил, что Канада может стать членом СЕ.
  • Политики в Европе считают, что союз с Канадой будет полезным для всех сторон.

В Европе все чаще звучат предложения о присоединении Канады к ЕС. По мнению многих политиков такое партнерство будет чрезвычайно полезным для всех сторон.

О возможных перспективах евроинтеграции Канады сообщает Politico.

Что говорят в Европе о евроинтеграции Канады?

Вчера, 17 марта, в Берлине состоялась конференция "Европа 2026", на которой глава МИД Франции Министр Жан-Ноэль Барро со своим коллегой из Германии Иоганном Вадефулем заявили, что Европейский Союз становится все более привлекательным для партнеров во всем мире из-за роста геополитической напряженности.

Девять стран сегодня официально являются кандидатами на вступление в ЕС. Другие могут присоединиться к ним. Исландия через несколько недель или месяцев. И, возможно, Канада в какой-то момент, 
– сказал Барро.

Во вторник президент Финляндии Александер Стубб предложил премьер-министру Канады Марку Карни "подумать" о вступлении в ЕС. Барро и Стубб – самые высокопоставленные политики, которые обсуждали это предложение, а пресс-секретарь президента Еврокомиссии отклонила идею как нереальную. 

Хотя полноценное членство Канады в ЕС маловероятно в краткосрочной перспективе, и пока нет конкретных планов по его реализации, учитывая геополитическую турбулентность, это возможно.

Почему Европе нужен союз с Канадой?

Лидеры стран ЕС стремятся усилить геополитическую роль блока на фоне войны России в Украине и войны на Ближнем Востоке. Замечание Барро по Канаде было представлено не как конкретное политическое предложение, а скорее как часть более широкого аргумента о том, что ЕС превращается в "третью сверхдержаву", способную сбалансировать соперничество между Соединенными Штатами и Китаем.

Министр иностранных дел Франции заявил, что ЕС благодаря своему экономическому весу, демократической модели и регуляторной силе является чрезвычайно привлекательным партнером и многие страны мира стремятся углубить связи с союзом.

Обратите внимание! Разговоры о Канаде как потенциальном члене ЕС стали звучать чаще на фоне осложнения отношений с Соединенными Штатами Дональда Трампа, который в начале своего второго президентства часто говорил о превращении Канады в "51-й штат". 

Канада уже отклонила любое предложение о членстве в ЕС, а премьер-министр заявил, что планов присоединения к блоку нет.

Это не является целью. Это не тот путь, которым мы идем, 
– сказал Марк Карни.

Однако Оттава стремится к более тесным связям, не связанные с членством, и новое стратегическое партнерство с ЕС в сфере обороны и безопасности, направлено на углубление сотрудничества в области торговли, цепей поставок и безопасности.

Что известно о политических планах Европы?