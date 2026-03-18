Канада может присоединиться к ЕС: как это вообще возможно и согласны ли на это в Оттаве

В Европе все чаще звучат предложения о присоединении Канады к ЕС. По мнению многих политиков такое партнерство будет чрезвычайно полезным для всех сторон.

Что известно о политических планах Европы? Вскоре ЕС подпишет новое торговое соглашение с США, которое предусматривает отказ Америки от тарифной политики Трампа. Это свидетельствует о попытке Европы обезопасить себя от непоследовательности президента Соединенных Штатов.

Также Евросоюз заявил, что не будет восстанавливать энергосотрудничество с Россией на фоне роста цен на нефть после начала войны в Иране. Еврокомиссар по энергетике отметил, что энергетическая зависимость от России будет опасной.

Также ЕС продолжает евроинтеграцию Украины. Стало известно, что наша страна закрыла последние три кластера. Теперь Украина начнёт работу над реализацией всех условий для вступления.