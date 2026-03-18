О возможных перспективах евроинтеграции Канады сообщает Politico.
Что говорят в Европе о евроинтеграции Канады?
Девять стран сегодня официально являются кандидатами на вступление в ЕС. Другие могут присоединиться к ним. Исландия через несколько недель или месяцев. И, возможно, Канада в какой-то момент,
– сказал Барро.
Во вторник президент Финляндии Александер Стубб предложил премьер-министру Канады Марку Карни "подумать" о вступлении в ЕС. Барро и Стубб – самые высокопоставленные политики, которые обсуждали это предложение, а пресс-секретарь президента Еврокомиссии отклонила идею как нереальную.
Хотя полноценное членство Канады в ЕС маловероятно в краткосрочной перспективе, и пока нет конкретных планов по его реализации, учитывая геополитическую турбулентность, это возможно.
Почему Европе нужен союз с Канадой?
Лидеры стран ЕС стремятся усилить геополитическую роль блока на фоне войны России в Украине и войны на Ближнем Востоке. Замечание Барро по Канаде было представлено не как конкретное политическое предложение, а скорее как часть более широкого аргумента о том, что ЕС превращается в "третью сверхдержаву", способную сбалансировать соперничество между Соединенными Штатами и Китаем.
Министр иностранных дел Франции заявил, что ЕС благодаря своему экономическому весу, демократической модели и регуляторной силе является чрезвычайно привлекательным партнером и многие страны мира стремятся углубить связи с союзом.
Обратите внимание! Разговоры о Канаде как потенциальном члене ЕС стали звучать чаще на фоне осложнения отношений с Соединенными Штатами Дональда Трампа, который в начале своего второго президентства часто говорил о превращении Канады в "51-й штат".
Канада уже отклонила любое предложение о членстве в ЕС, а премьер-министр заявил, что планов присоединения к блоку нет.
Это не является целью. Это не тот путь, которым мы идем,
– сказал Марк Карни.