Будущий премьер Канады Карни в победной речи резко ответил на посягательства Трампа

Марк Карни выиграл гонку за пост лидера правящей Либеральной партии Канады. Именно он станет новым премьером страны в ближайшие дни после принятия присяги. Политик уже сделал весомые заявления относительно отношений с Трампом.

В победной речи, провозглашенной 9 марта вечером, Марк Карни отметил, что "Канада никогда не станет частью США ни в какой форме", передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Карни огрызнулся на Трампа

Политик подчеркнул, что Канада не хотела конфронтации с США. Впрочем, если Вашингтон уже бросил вызов Оттаве, она готова его принять.

Также Карни прокомментировал постоянные таможенные угрозы Трампа. Он заявил, что США стремятся завладеть ресурсами Канады.

Американцы хотят наши ресурсы, нашу воду, нашу землю, нашу страну. Подумайте об этом. Если им удастся, они уничтожат наш образ жизни,

– сказал будущий премьер.

Карни баллотировался на пост лидера партии, используя свой имидж кризисного менеджера, утверждая, что именно он способен противостоять Трампу.

Сейчас президент США возглавляет список крупнейших беспокойств канадцев, опережая проблемы занятости, инфляции и экономики.

Карни, который занимал должность главы центральных банков Канады и Великобритании, выступает за зеркальные тарифные меры. Он пообещал, что одним из его первых шагов на посту премьер-министра будет предупреждение Трампа о зависимости США от канадских энергоресурсов.

Во время предвыборной кампании Карни позиционировал себя как жесткого переговорщика, который сможет остановить Трампа в стремлении "доминировать в Западном полушарии" через захват Канады и Гренландии. Он также пообещал защитить "язык, культуру и воду" от американского лидера.

Справка: Трамп неоднократно высказывал желание превратить Канаду в 51-й штат США. Также он ввел 25 процентные пошлины на импорт из этой страны.

Это не первый случай, когда Карни открыто конфликтует с Трампом. В 2018 году, будучи председателем Банка Англии, он резко раскритиковал тарифную политику Трампа, заявив, что она повредит мировой экономике.

А в 2020 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе он поддержал активистку Грету Тунберг в вопросе климатической политики, что противоречило позиции Трампа.

Либеральная партия сплотилась вокруг Карни, утверждая, что его опыт в мировой экономике нужен Канаде именно сейчас.

Как глава Банка Канады, Карни помог стране пережить рецессию во время финансового кризиса 2008 года, а в 2020-м руководил финансовой политикой Великобритании во время Brexit. Он также работал специальным представителем ООН по вопросам климатической политики и финансов, а карьеру начинал в Goldman Sachs (одна из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире).