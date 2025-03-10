Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Как Трамп избежал вопроса журналиста об Украине

Один американский журналист спросил американского президента о том, проявил ли Путин неуважение к нему, атакуя Украину. Трамп несколько раз уточнил у журналиста, что именно его интересует.

Затем глава Белого дома риторически задал несколько вопросов: "Кто, что он сделал, или он не уважает меня?!".

После этого Дональд Трамп уточнил у журналиста, из какого он издания, на что тот ответил, что из The Washington Post. В конце концов американский лидер с ироничной улыбкой решил избежать вопроса о Путине и Украине и начал говорить о самом журналистском издании, откуда был журналист.

Вы потеряли много доверия,

– ответил президент США журналисту WP.

Трамп избежал вопроса журналиста о Путине и Украине / Видео с аккаунта @ArtCandee в соцсети Х

К слову, Дональд Трамп во время разговора с медиа также заявил, что Соединенные Штаты "вот-вот" возобновят обмен разведданными с Украиной. Кроме того, он сказал, что ожидает хороших результатов от предстоящих переговоров своей команды с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии.