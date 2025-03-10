Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Як Трамп уникнув питання журналіста про Україну

Один американський журналіст запитав американського президента про те, чи виявив Путін неповагу до нього, атакуючи Україну. Трамп кілька разів уточнив у журналіста, що саме його цікавить.

Потім глава Білого дому риторично поставив кілька питань: "Хто, що він зробив, чи він не поважає мене?!".

Після цього Дональд Трамп уточнив у журналіста, з якого він видання, на що той відповів, що з The Washington Post. Зрештою американський лідер з іронічною посмішкою вирішив уникнути питання про Путіна та Україну і почав говорити про саме журналістське видання, звідки був журналіст.

Ви втратили багато довіри,

– відповів президент США журналісту WP.

Трамп уникнув питання журналіста про Путіна та Україну / Відео з акаунту @ArtCandee у соцмережі Х

До слова, Дональд Трамп під час розмови з медіа також заявив, що Сполучені Штати "от-от" відновлять обмін розвідданими з Україною. Окрім того, він сказав, що очікує хороших результатів від майбутніх переговорів своєї команди з українськими посадовцями в Саудівській Аравії.