"51-й штат": Трамп опубликовал карту одной из стран под американским флагом

Американский лидер Дональд Трамп не скрывает своих посягательств на Венесуэлу. На этот раз он уже даже подготовил карту с изображением страны под флагом США и с соответствующим обозначением – "51-й штат".

Такое недвусмысленное изображение Трамп опубликовал в своей собственной соцсети Truth Social.

Что известно о планах Трампа по Венесуэле?

На распространенном изображении абсолютно четко и понятно можем узнать контур Венесуэлы. На карте страна в цветах американского флага. А над изображением – короткая надпись "51-й штат".



Стоит заметить, что буквально несколькими днями ранее корреспондент Fox News Джон Робертс в своей заметке в сети X рассказал, что Дональд Трамп "серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США".

Подобное якобы шутливое заявление главы Белого дома касалось того, что он мог бы побороться за пост президента Венесуэлы, ведь, по его словам, имел бы там значительную поддержку среди населения.

Важно! По состоянию на 2026 год в состав Соединенных Штатов Америки входят 50 штатов. Последний раз их количество изменилось в 1959 году, когда Гавайи официально стали 50-м штатом страны.

Отношения США и Венесуэлы: какие последние новости?

В марте во время саммита "Щит Америки" США официально подтвердили признание действующей венесуэльской власти. Тогда Трамп также сообщил о заключении "исторического золотого соглашения" между странами.

По его словам, договоренность касается продажи венесуэльского золота и других полезных ископаемых. Комментируя сотрудничество с Каракасом, американский президент положительно оценил работу вице-президента Делси Родригес, отметив, что она активно взаимодействует с США.

Вместе с тем, Дональд Трамп отметил: если бы сотрудничества не было, его оценка была бы совсем другой. Также он заявил, что Родригес поддерживает хорошие контакты с госсекретарем Марко Рубио, а партнерство между Вашингтоном и Каракасом уже приносит "значительные результаты".

В то же время сама Родригес ранее неоднократно критиковала вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы, в частности в нефтяную отрасль страны.

Трамп угрожал и Гренландии: какая ситуация на острове?

Президент США неоднократно делал громкие заявления по Гренландии, подчеркивая, что остров имеет стратегическое значение для безопасности и влияния США. Во время своих выступлений он заявлял, что Вашингтон "так или иначе" получит контроль над Гренландией, а также не исключал экономического давления на Данию в случае отказа от сотрудничества.

В ответ на это восемь стран НАТО, в частности Дания и Великобритания, выступили против таможенных угроз Трампа, подчеркивая важность суверенитета и территориальной целостности.

Позже Дональд Трамп заявил о достижении предварительной договоренности относительно будущего Гренландии с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. После заседания Альянса стороны обсудили возможный компромиссный вариант, в котором якобы речь шла о разрешении США разместить военные базы на территории острова.