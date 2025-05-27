Джорджеску решил быть "наблюдателем" и уйти из политики Румынии

Скандальный ультраправый политик и бывший кандидат на пост президента Румынии Келин Джорджеску решил совсем покинуть государственные дела. Он якобы решил сохранить "нейтральную и равноудаленную позицию и не иметь политической принадлежности".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24. Джорджеску поблагодарил своих сторонников и тех, кто был против него.

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Джорджеску ушел из политики

Келин Джорджеску решил быть пассивным наблюдателем и не вмешиваться в политическую жизнь Румынии. Бывший кандидат теперь "сосредоточит свое внимание и энергию на семье".

Джорджеску в видеообращении на YouTube-канале Realitatea Plus говорит, что политика сегодня является одной из главных тем, заполнившей все пространство. По его словам, эта сфера не делает страну сильнее.

Мир устал от конфликтов, войн, спешки, насилия и избытка политики. В Румынии преувеличенная политическая борьба привела к деполитизации. Когда внимание людей сосредоточено на политической борьбе, которая не имеет отношения к благосостоянию общества, это означает, что люди профессий, которые имеют важное значение для благосостояния страны, остаются на обочине. Таким образом, страна беднеет,

– отметил бывший участник президентской гонки.

Прекратить активное участие в политике Келин Джорджеску решил лично после завершения выборов президента в Румынии. Так он не планирует больше присоединяться к политическим партиям или создавать свою. Джорджеску принял решение оставаться "вне любой партийной структуры".

Напомним, Келин Джорджеску обвиняется в нескольких нарушениях и находится под следствием. В частности его считают причастным к действиям, направленных против конституционного строя страны. он известен поддержкой румынских фашистов прошлого и тем, что делал скандальные заявления об Украине. К тому же румынские спецслужбы обнаружили, что бывший политик имел связи с Россией. Именно это привело к отмене результатов первого тура выборов и задержанию Джорджеску.