Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24. Джорджеску подякував своїм прихильникам і тим, хто був проти нього.

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Джорджеску пішов з політики

Келін Джорджеску вирішив бути пасивним спостерігачем і не втручатися в політичне життя Румунії. Колишній кандидат тепер "зосередить свою увагу та енергію на родині".

Джорджеску у відеозверненні на YouTube-каналі Realitatea Plus каже, що політика сьогодні є однією з найголовніших тем, що заповнила весь простір. За його словами, ця сфера не робить країну сильнішою.

Світ втомився від конфліктів, воєн, поспіху, насильства і надлишку політики. У Румунії перебільшена політична боротьба призвела до деполітизації. Коли увага людей зосереджена на політичній боротьбі, яка не має відношення до добробуту суспільства, це означає, що люди професій, які мають важливе значення для добробуту країни, залишаються на узбіччі. Таким чином, країна бідніє,

– зазначив колишній учасник президентських перегонів.

Припинити активну участь у політиці Келін Джорджеску вирішив особисто після завершення виборів президента в Румунії. Так він не планує більше приєднуватися до політичних партій чи створювати свою. Джорджеску ухвалив рішення залишатися "поза будь-якою партійною структурою".

Нагадаємо, Келін Джорджеску звинувачується в кількох порушеннях та перебуває під слідством. Зокрема його вважають причетним до дій, спрямованих проти конституційного ладу країни. він відомий підтримкою румунських фашистів минулого та тим, що робив скандальні заяви про Україну. До того ж румунські спецслужби виявили, що колишній політик мав зв'язки з Росією. Саме це призвело до скасування результатів першого туру виборів і затримання Джорджеску.