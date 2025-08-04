Кит Келлог посетит Украину перед дедлайном, который Трамп установил Путину, – Kyiv Post
- Кит Келлог, специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, планирует посетить Украину в ближайшие дни перед дедлайном мирного соглашения с Россией.
- Поездка Келлога совпадает с визитом Стива Уиткоффа в Москву, инициированным россиянами, несмотря на скептицизм Трампа относительно его эффективности.
Уже через несколько дней подходит к концу срок ультиматума Дональда Трампа. На фоне этого планируется визит Кита Келлога в Украину.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyiv Post.
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Что известно о визите Келлога?
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог планирует посетить страну в ближайшие дни, сообщили изданию два источника.
Визит происходит на фоне быстрого приближения крайнего срока, установленного президентом для мирного соглашения с Россией,
– отмечают журналисты.
В то же время поездка Келлога совпадает с запланированным визитом в Москву Стива Уиткоффа, еще одного посланника Трампа.
Интересно, что несмотря на скептицизм Трампа, визит Уиткоффа в Москву инициировали и одобрили сами россияне. Однако президент США сказал советникам, что, по его мнению, поездка будет "бесполезной".
Напомним, окончательный дедлайн мирного соглашения для России сейчас – 8 августа. В случае невыполнения Дональд Трамп угрожает ввести санкции против Москвы.