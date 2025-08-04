Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kyiv Post.

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Що відомо про візит Келлога?

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує відвідати країну найближчими днями, повідомили виданню два джерела.

Візит відбувається на тлі швидкого наближення крайнього терміну, встановленого президентом для мирної угоди з Росією,

– зауважують журналісти.

Водночас поїздка Келлога збігається із запланованим візитом до Москви Стіва Віткоффа, ще одного посланця Трампа.

Цікаво, що попри скептицизм Трампа, візит Віткоффа до Москви ініціювали та схвалили самі росіяни. Проте президент США сказав радникам, що, на його думку, поїздка буде "марною".

Нагадаємо, остаточний дедлайн мирної угоди для Росії наразі – 8 серпня. У разі невиконання Дональд Трамп погрожує ввести санкції проти Москви.