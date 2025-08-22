Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вручил награды своим солдатам, которые воевали на стороне России. Во время церемонии он назвал этих солдат "героическими".

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о награждении солдат КНДР от Ким Чен Ына?

Глава КНДР провел церемонию награждения северокорейских солдат, которые воевали против Украины.

Боевые действия зарубежных оперативных сил... без сожаления доказали мощь героической (северокорейской – 24 Канал) армии, а "освобождение (Курской области – 24 Канал)" доказало "боевой дух героев,

– цитируют Ким Чен Ына в госагентстве KCNA.

Он также возложил цветы к мемориальной стене солдатам, погибшим за рубежом. Кроме этого, состоялся концерт для военных, вернувшихся из России, и был банкет, на котором присутствовали члены семей погибших.

Ранее в четверг Ким Чен Ын встретился с офицерами зарубежного армейского подразделения и "отдал дань памяти" солдатам КНДР, которые воевали на стороне России и погибли в этой войне.

Помощь КНДР для России: последние новости