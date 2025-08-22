Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вручив нагороди своїм солдатам, які воювали на боці Росії. Під час церемонії він назвав цих солдатів "героїчними".

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Москва та Пхеньян зміцнюють відносини: в BBC розкрили деталі розмови Путіна та Кіма

Що відомо про нагородження солдатів КНДР від Кім Чен Ина?

Глава КНДР провів церемонію нагородження північнокорейських солдатів, які воювали проти України.

Бойові дії зарубіжних оперативних сил... без жалю довели міць героїчної (північнокорейської – 24 Канал) армії, а "звільнення (Курської області – 24 Канал)" довело "бойовий дух героїв,

– цитують Кім Чен Ина в держагентстві KCNA.

Він також поклав квіти до меморіальної стіни солдатам, загиблим за кордоном. Крім цього, відбувся концерт для військових, які повернулися з Росії, і був банкет, на якому були присутні члени сімей загиблих.

Раніше в четвер Кім Чен Ин зустрівся з офіцерами закордонного армійського підрозділу і "віддав данину пам'яті" солдатам КНДР, які воювали на боці Росії і загинули в цій війні.

Дивіться також У двох областях Росії чекають на нову велику партію бійців з КНДР, – ГУР

Допомога КНДР для Росії: останні новини