Ким Чен Ын назвал главного противника КНДР и выступил с угрозами

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным врагом для страны. Он подчеркнул, что любая провокация со стороны Сеула будет иметь "беспощадные последствия".

Северная Корея обсуждала изменение конституции, но неизвестно, закрепят ли там статус Южной Кореи именно как "враждебного государства". Об этом сообщили в Yonhap News.

О каких провокациях и угрозах рассказал Ким?

Глава КНДР официально назвал Южную Корею "главным врагом страны". Он также пообещал приложить усилия для "борьбы с враждебными силами" против Пхеньяна.

Она (Южная Корея – 24 Канал) заплатит за любую провокацию

– пригрозил Ким.

Северокорейский диктатор также обвинил США в якобы проведении террористических атак и вторжении в различные регионы мира. Вероятно, Ким намекнул на ситуацию на Ближнем Востоке.

Он также заявил о готовности и в дальнейшем развивать ядерное вооружение и обеспечивать "быструю и точную" боеспособность своих ядерных сил к реагированию на "стратегические угрозы".

