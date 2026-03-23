Что и ожидалось: Ким Чен Ына снова избрали председателем госсовета КНДР

Диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына 22 марта снова переназначили на должность председателя Комиссии по государственным делам. За день до этого там созвали первую сессию своего Верховного народного собрания.

Об этом пишет Reuters.

Что происходит в КНДР?

На встрече в Пхеньяне будут обсуждать поправки и дополнения к социалистической конституции, а также избрание председателя Комиссии по государственным делам и других органов государственного руководства.

Собрание, законодательный орган Северной Кореи, утверждающий государственную политику, обычно собираются после Съезда правящей Трудовой партии.

На встрече также будет рассмотрен 5-летний экономический план страны, объявленный на девятом съезде партии, состоявшемся в феврале.

Внимание было сосредоточено на том, пересмотрит ли Пхеньян свою конституцию, чтобы формализовать политику Ким Чен Ына "двух враждебных государств" – в отношении Южной Кореи.

Так, в последние годы Ким отказался от давней цели "мирного воссоединения" и переосмыслил Южную Корею как "враждебное государство".

