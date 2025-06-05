Ким Чен Ын на встрече с Шойгу пообещал безоговорочную поддержку России в войне против Украины
- Ким Чен Ын пообещал безоговорочную поддержку России в войне против Украины на встрече с Сергеем Шойгу.
- Обсуждали общие интересы и стратегическое партнерство, выражена уверенность в победе России.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу заявил, что КНДР и в дальнейшем безоговорочно будет поддерживать страну-агрессора в войне против Украины. Также он пожелал российскому народу "вечной победы".
Сообщает 24 Канал со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.
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Что известно о встрече Ким Чен Ына и Шойгу
Во время переговоров в Пхеньяне Ким Чен Ын и Шойгу обсудили ряд важных вопросов для защиты общих интересов и углубления стратегического партнерства между двумя государствами. Стороны также обменялись мнениями о ситуации вокруг так называемого "украинского кризиса".
Ким Чен Ын подтвердил, что правительство КНДР и в дальнейшем безоговорочно будет поддерживать позицию России и ее внешнюю политику по всем ключевым международным вопросам, включая украинский вопрос, и ответственно придерживаться статей договора о стратегическом партнерстве между КНДР и Россией,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Ким выразил уверенность в победе России, назвав ее войну "справедливым священным делом защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности".
Также северокорейский лидер пожелал российскому народу "вечной победы, процветания и счастья".
Напомним, недавно стало известно, что КНДР отправляет своих специалистов на предприятия ВПК России. В то же время со своей стороны россияне передают в Северную Корею ракетные и космические технологии.