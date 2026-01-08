Представитель Кремля Дмитриев был в Париже сразу после встречи Зеленского с "Коалицией", – СМИ
- Посланник российского диктатора Дмитриев, вероятно, был на приеме в американском посольстве в Париже 7 января.
- Его видели вблизи американского посольства сразу после саммита "Коалиции желающих".
В СМИ появилась информация о том, что ключевой представитель Кремля в неофициальных контактах с США по войне в Украине Кирилл Дмитриев 7 января находился в Париже. Это произошло после саммита "Коалиции желающих", в котором участвовал и президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщило французское издание Le Monde со ссылкой на информированный источник, детали передает 24 Канал.
Что делал Дмитриев в Париже?
По информации источника Le Monde, Дмитриева видели на улице Фобур-Сент-Оноре. Это квартал, где расположены Елисейский дворец и посольство Соединенных Штатов.
Со своей стороны Елисейский дворец категорически опроверг любые предположения о визите российского представителя в резиденцию французского президента.
Это произошло на следующий день после международной встречи в Париже 6 января, где собрались лидеры "Коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского, специального представителя избранного президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.
Зато, по данным издания, Кирилл Дмитриев был принят именно в американском посольстве, которое расположено в непосредственной близости к президентскому дворцу.
Какие итоги встречи в Париже?
Лидеры Украины, Франции и Великобритании подписали Декларации о намерениях, которая касается создания многонациональных сил для усиления обороны Украины и содействия ее послевоенному восстановлению. Этот документ обеспечивает четкую координацию действий между 35 государствами-участниками "Коалиции решительных", Украиной и США.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил формирование мощной украинской армии численностью 800 тысяч человек украинской армии численностью 800 тысяч военнослужащих, которая будет профессионально подготовлена, полностью обеспечена вооружением и техникой и будет иметь способность эффективно противостоять любым возможным будущим угрозам.
Специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Украине. В то же время он признал, что именно территориальные аспекты остаются самыми сложными и решающими.