Про таке повідомило французьке видання Le Monde із посиланням на поінформоване джерело, деталі передає 24 Канал.
Актуально "Коаліція охочих" узгодила кроки припинення вогню в Україні: чи погодилась Росія
Що робив Дмитрієв у Парижі?
За інформацією джерела Le Monde, Дмитрієва бачили на вулиці Фобур-Сент-Оноре. Це квартал, де розташовані Єлисейський палац і посольство Сполучених Штатів.
Зі свого боку Єлисейський палац категорично спростував будь-які припущення про візит російського представника до резиденції французького президента.
Це сталося наступного дня після міжнародної зустрічі в Парижі 6 січня, де зібралися лідери "Коаліції охочих" за участю президента України Володимира Зеленського, спеціального представника обраного президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера.
Натомість, за даними видання, Кирило Дмитрієв був прийнятий саме в американському посольстві, яке розташоване в безпосередній близькості до президентського палацу.
Які підсумки зустрічі в Парижі?
Лідери України, Франції та Великої Британії підписали Декларації про наміри, яка стосується створення багатонаціональних сил для посилення оборони України та сприяння її повоєнній відбудові. Цей документ забезпечує чітку координацію дій між 35 державами-учасницями "Коаліції рішучих", Україною та США.
Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на формуванні потужної української армії чисельністю 800 тисяч військовослужбовців, яка буде професійно підготовлена, повністю забезпечена озброєнням і технікою та матиме здатність ефективно протистояти будь-яким можливим майбутнім загрозам.
Спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про суттєвий поступ у переговорному процесі щодо врегулювання ситуації в Україні. Водночас він визнав, що саме територіальні аспекти залишаються найскладнішими та вирішальними.