Об этом сообщило французское издание Le Monde со ссылкой на информированный источник, детали передает 24 Канал.

Что делал Дмитриев в Париже?

По информации источника Le Monde, Дмитриева видели на улице Фобур-Сент-Оноре. Это квартал, где расположены Елисейский дворец и посольство Соединенных Штатов.

Со своей стороны Елисейский дворец категорически опроверг любые предположения о визите российского представителя в резиденцию французского президента.

Это произошло на следующий день после международной встречи в Париже 6 января, где собрались лидеры "Коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского, специального представителя избранного президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

Зато, по данным издания, Кирилл Дмитриев был принят именно в американском посольстве, которое расположено в непосредственной близости к президентскому дворцу.

Какие итоги встречи в Париже?