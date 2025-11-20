Спецпосланник Трампа Кит Келлог покинет пост в 2026 году: в Reuters назвали причину

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог планирует покинуть свою должность в январе. По данным источников СМИ, на это может быть несколько причин.

Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал информационного агентства Reuters.

Почему Келлог покидает пост спецпосланника Трампа?

Как утверждают источники агентства, Келлог сообщил о своем решении коллегам и назвал свой уход "естественной точкой", ведь мандат спецпосланников обычно длится один год.

По словам журналиста Reuters Грэма Слаттери со ссылкой на источники, решение об отставке также якобы связано с перегруженностью Келлога на должности и разочарованием в том, что часть чиновников администрации США недостаточно решительно действует для давления на Россию.

Как отмечает агентство, уход генерала может стать нежелательной новостью для Киева и европейских партнеров, ведь Келлог был одним из ключевых членов администрации Трампа, который активно противодействовал пророссийским позициям.

Как Кит Келлог влияет на урегулирование войны в Украине?