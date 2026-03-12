Не получит больше украинской земли, – Кэллог раскритиковал Путина и указал на его неудачи

Война в Украине завершится после осознания Россией своей несостоятельности. Владимир Путин должен понять, что военная победа для него невозможна.

Такую позицию высказал бывший американский спецпредставитель Кит Кэллог в интервью японскому телеканалу NHK.

Что сказал Келлог о Путине?

Американского генерала спросили, что может привести к скорейшему прекращению огня в Украине. Отвечая на это, Кит Келлог отметил, что прежде всего развитие событий зависит от российского диктатора.

Путин должен осознать, что он не получит больше украинской земли, а также признать неспособность России выиграть войну,

– заявил он.

По его словам, из-за санкций, введенных после начала полномасштабной войны, Россия несет большие убытки, а также несет значительные потери среди личного состава, которые могут достигать от 1,2 до 1,4 миллиона в целом.

По мнению Кита Келлога, российский диктатор хорошо осведомлен об убытках и потерях его страны из-за войны в Украине, которую тот начал. Генерал считает, что Путин боится нести ответственность за свои поступки.

"Путин обеспокоен тем, что он может стать еще одним Николаем II, последним российским царем, которого расстреляли после его отречения", – заметил американский генерал.

Какой позиции придерживается Келлог?