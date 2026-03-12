Об этом заявил бывший спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью NHK.

Что нужно сделать для достижения мира, по мнению Келлога?

Кит Келлог отметил, что прекращение огня возможно "уже сегодня", при условии замораживания линии фронта. Однако он подчеркнул, что Путин не хочет мира.

Путин должен согласиться на то, что не получит больше никаких украинских территорий, сказал Келлог.

Также Келлог отметил, что Россия хочет выхода украинских войск с Донбасса, в то время как Украина не собирается уступать территориями. Он назвал эту проблему одной из крупнейших в переговорах.

Кроме этого, экс-спецпосланник президента США отметил, что санкции имеют сильное влияние на российскую экономику. А также напомнил о серьезных личных потерях Кремля. Речь идет о 1,2 – 1,4 миллионах убитых и раненых.

Кит Келлог считает, что Путин боится стать вторым Николаем II. Тот напомнил о том, что царя застрелили после отречения.

Что известно о прекращении огня в Украине?