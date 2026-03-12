Об этом заявил бывший спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью NHK.
Что нужно сделать для достижения мира, по мнению Келлога?
Кит Келлог отметил, что прекращение огня возможно "уже сегодня", при условии замораживания линии фронта. Однако он подчеркнул, что Путин не хочет мира.
Путин должен согласиться на то, что не получит больше никаких украинских территорий, сказал Келлог.
Также Келлог отметил, что Россия хочет выхода украинских войск с Донбасса, в то время как Украина не собирается уступать территориями. Он назвал эту проблему одной из крупнейших в переговорах.
Кроме этого, экс-спецпосланник президента США отметил, что санкции имеют сильное влияние на российскую экономику. А также напомнил о серьезных личных потерях Кремля. Речь идет о 1,2 – 1,4 миллионах убитых и раненых.
Кит Келлог считает, что Путин боится стать вторым Николаем II. Тот напомнил о том, что царя застрелили после отречения.
Что известно о прекращении огня в Украине?
В 2026 году между Украиной, США и Россией состоялось несколько раундов мирных переговоров, которые проходят в политической и военной подгруппах. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что максимальный прогресс достигнут именно в военной подгруппе.
Стороны практически согласовали механизм контроля за прекращением огня и работу мониторинга после завершения войны. Зато территориальный вопрос остается сложным, ведь позиции Украины и России кардинально различаются. Киев не соглашается на вывод своих войск из Донбасса без симметричного шага со стороны Москвы.
В районе Запорожской АЭС введено временное перемирие для проведения неотложных ремонтных работ. Как сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня, чтобы обеспечить восстановление резервного электроснабжения 330 кВ и разминирования территории для безопасного доступа ремонтных бригад.
Локальные перемирия на ЗАЭС уже объявляли ранее, в частности после 28 декабря 2025 года и 16 января.