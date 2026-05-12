О ходе боевых действий 11 мая пишет ISW.

Как ISW оценивает "перемирие" 9-11 мая?

Российская сторона обвиняла Украину в нарушении режима прекращения огня. Хотя на самом деле именно она и атаковала украинскую сторону с помощью артиллерийских, воздушных и беспилотных ударов и ограниченных наземных операций.

По данным NASA за 11 мая, боевые действия продолжали уменьшаться в последний день "прекращения огня", но не заканчивались. Украинский центр противодействия дезинформации сообщил, что российские войска не нанесли дальнобойных ударов в ночь с 10 по 11 мая.

Обратите внимание! Офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк в эфире 24 Канала рассказал, что в их зоне ответственности ситуация существенно не изменилась. На Покровском направлении, где держит свой участок бригада "Рубеж", никакой реальной паузы это "перемирие" не дало. Военный заявил, что в подразделении и не ждали, что российские заявления что-то изменят, потому что на практике враг и дальше давил на позиции Сил обороны Украины и действовал в привычном для себя режиме.



Интенсивность обстрелов уменьшилась, однако они не прекратились / фото ISW.

Как Россия использовала "перемирие" 9-11 мая?

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, заявил, что Москва использовала так называемый режим прекращения огня для перегруппировки войск. Россияне выводили свои резервы, накапливали личный состав и продолжали наносить удары артиллерией и дронами.

Военный сообщил, что россияне стали наносить больше ударов беспилотниками "Молния" во время прекращения огня, чем до него. Он предполагает, что российская армия намеренно накопила эти БпЛА перед прекращением огня.

Аналитики ISW приходят к выводу, что взаимные обвинения в нарушении перемирия, отсутствие полного прекращения ударов в течение последнего дня прекращения огня ярко демонстрирует тот факт, что прекращение боевых действий без механизмов его контроля и надежного мониторинга вряд ли состоятся.

Как прошло перемирие 9-11 мая?

Россия в одностороннем порядке объявила о "перемирии" во время парада 9 мая, обещая прекратить боевые действия на фронте. Российское минобороны угрожало массированным ракетным ударом по Киеву, если Украина нарушит его.