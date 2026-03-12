Таку позицію висловив колишній американський спецпредставник Кіт Келлог в інтерв’ю японському телеканалу NHK.

Що сказав Келлог про Путіна?

Американського генерала запитали, що може призвести до якнайшвидшого припинення вогню в Україні. Відповідаючи на це, Кіт Келлог зазначив, що насамперед розвиток подій залежить від російського диктатора.

Путін має усвідомити, що він не отримає більше української землі, а також визнати неспроможність Росії виграти війну,

– заявив він.

За його словами, через санкції, введених після початку повномасштабної війни, Росія зазнає великих збитків, а також зазнає значних втрат серед особового складу, які можуть сягати від 1,2 до 1,4 мільйона загалом.

На думку Кіта Келлога, російський диктатор добре поінформований про збитки та втрати його країни через війну в Україні, яку той розпочав. Генерал вважає, що Путін боїться нести відповідальність за свої вчинки.

"Путін занепокоєний тим, що він може стати ще одним Миколою II, останнім російським царем, якого розстріляли після його зречення", – зауважив американський генерал.

Якої позиції дотримується Келлог?