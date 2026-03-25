Крутой, жесткий мужик, как Трамп: Кит Келлог неожиданно высказался о Зеленском
- Кит Келлог сравнил Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, назвав его жестким и прямым лидером.
- Кэллог выразил благодарность украинцам за их борьбу против России, отметив, что они фактически остановили российскую военную машину.
Бывший спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог поразил заявлением. Он сравнил Владимира Зеленского с Трампом.
Об этом Келлог сказал во время интервью Newsmax. Можно предположить, что Трампа не порадует это сравнение.
Почему Келлог сравнил Зеленского с Трампом?
Кита Келлога попросили прокомментировать слова Трампа, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным. А также высказать свое мнение, как завершить войну в Украине.
Ну, во-первых, это же не деловая сделка. Это война, которую надо завершить, и Путин является агрессором, поэтому для этого нужно оказать давление на Путина. Зеленский – жесткий тип. Он очень похож на президента Трампа. Он очень прямой. Он очень жесткий – не по телосложению, а по характеру, по тому, как он действует и как говорит,
– сказал Келлог.
Также он добавил: был в Украине, общался с украинцами и знает, что происходит на линии фронта.
"Я отдаю большое уважение украинцам. То, что они сделали за последние четыре с лишним года, просто поражает. Они фактически остановили российскую военную машину. И за это им надо отдать должное. И я думаю, что со временем Путин просто должен осознать, что он не может выиграть эту войну. Он не выиграет эту войну. Он не выигрывает эту войну. Он просто должен и может это сделать – объявить победу и вернуться домой", – высказался генерал-лейтенант.
Трамп постоянно критикует Зеленского
Например, 15 марта он заявил, что Зеленский – последний человек, от которого Америке нужна помощь. Затем были заявления, что Украина "ничего не сделала для США". И это на фоне помощи на Ближнем Востоке от Киева.
Блогер Виталий Дан в эфире 24 Канала предположил, что Трамп может даже и не знать, что Украина помогает Америке. Или же лидеру США стыдно признать свою слабость.
Вторым тезисом Трампа о Зеленском является то, что он ненавидит Путина, не хочет завершения войны и вообще что с украинским президентом сложно. В Соединенных Штатах все же хотят, чтобы Украина отдала России Донбасс.