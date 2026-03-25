Об этом Келлог сказал во время интервью Newsmax. Можно предположить, что Трампа не порадует это сравнение.

Почему Келлог сравнил Зеленского с Трампом?

Кита Келлога попросили прокомментировать слова Трампа, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным. А также высказать свое мнение, как завершить войну в Украине.

Ну, во-первых, это же не деловая сделка. Это война, которую надо завершить, и Путин является агрессором, поэтому для этого нужно оказать давление на Путина. Зеленский – жесткий тип. Он очень похож на президента Трампа. Он очень прямой. Он очень жесткий – не по телосложению, а по характеру, по тому, как он действует и как говорит,

– сказал Келлог.

Также он добавил: был в Украине, общался с украинцами и знает, что происходит на линии фронта.

"Я отдаю большое уважение украинцам. То, что они сделали за последние четыре с лишним года, просто поражает. Они фактически остановили российскую военную машину. И за это им надо отдать должное. И я думаю, что со временем Путин просто должен осознать, что он не может выиграть эту войну. Он не выиграет эту войну. Он не выигрывает эту войну. Он просто должен и может это сделать – объявить победу и вернуться домой", – высказался генерал-лейтенант.

