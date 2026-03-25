Про це Келлог сказав під час інтерв'ю Newsmax. Можна припустити, що Трампа не потішить це порівняння.
Чому Келлог порівняв Зеленського з Трампом?
Кіта Келлога попросили прокоментувати слова Трампа, що із Зеленським складніше мати справу, аніж з Путіним. А також висловити свою думку, як завершити війну в Україні.
Ну, по-перше, це ж не ділова угода. Це війна, яку треба завершити, і Путін є агресором, тому для цього потрібно чинити тиск на Путіна. Зеленський – жорсткий тип. Він дуже схожий на президента Трампа. Він дуже прямий. Він дуже жорсткий – не за статурою, а за характером, за тим, як він діє і як говорить,
– сказав Келлог.
Також він додав: був в Україні, спілкувався з українцями і знає, що відбувається на лінії фронту.
"Я віддаю велику шану українцям. Те, що вони зробили за останні чотири з гаком роки, просто вражає. Вони фактично зупинили російську військову машину. І за це їм треба віддати належне. І я думаю, що з часом Путін просто має усвідомити, що він не може виграти цю війну. Він не виграє цю війну. Він не виграє цю війну. Він просто повинен і може це зробити – оголосити перемогу і повернутися додому", – висловився генерал-лейтенант.
Трамп постійно критикує Зеленського
Наприклад, 15 березня він заявив, що Зеленський – остання людина, від якої Америці потрібна допомога. Потім були заяви, що Україна "нічого не зробила для США". І це на тлі допомоги на Близькому Сході від Києва.
Блогер Віталій Дан в ефірі 24 Каналу припустив, що Трамп може навіть і не знати, що Україна допомагає Америці. Або ж лідерові США соромно визнати свою слабкість.
Другою тезою Трампа про Зеленського є та, що він ненавидить Путіна, не хоче завершення війни і взагалі що з українським президентом складно. В Сполучених Штатах усе ж хочуть, аби Україна віддала Росії Донбас.