Про це Келлог сказав під час інтерв'ю Newsmax. Можна припустити, що Трампа не потішить це порівняння.

Чому Келлог порівняв Зеленського з Трампом?

Кіта Келлога попросили прокоментувати слова Трампа, що із Зеленським складніше мати справу, аніж з Путіним. А також висловити свою думку, як завершити війну в Україні.

Ну, по-перше, це ж не ділова угода. Це війна, яку треба завершити, і Путін є агресором, тому для цього потрібно чинити тиск на Путіна. Зеленський – жорсткий тип. Він дуже схожий на президента Трампа. Він дуже прямий. Він дуже жорсткий – не за статурою, а за характером, за тим, як він діє і як говорить,

– сказав Келлог.

Також він додав: був в Україні, спілкувався з українцями і знає, що відбувається на лінії фронту.

"Я віддаю велику шану українцям. Те, що вони зробили за останні чотири з гаком роки, просто вражає. Вони фактично зупинили російську військову машину. І за це їм треба віддати належне. І я думаю, що з часом Путін просто має усвідомити, що він не може виграти цю війну. Він не виграє цю війну. Він не виграє цю війну. Він просто повинен і може це зробити – оголосити перемогу і повернутися додому", – висловився генерал-лейтенант.

