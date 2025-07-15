Китай обещает усилить поддержку России на фоне угроз Трампа

Китай заявил о намерении усилить поддержку России на фоне последних высказываний Дональда Трампа относительно возможного введения пошлин.

Соответствующие ограничения могут касаться торговых партнеров Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Вашингтон давит на Японию и Австралию относительно возможной войны США с Китаем за Тайвань, – FT

Какой позиции придерживается Китай?

Президент Китая Си Цзиньпинь заявил о необходимости Москвы и Пекина "усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах" после недавней встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Кроме того, в Китае утверждают о якобы "углублении" доверия между Пекином и Москвой. Отмечается, что Китай вместе с Россией создают "модель нового типа международных отношений". Пекин подчеркивает нейтралитет страны.

В то же время министр иностранных дел Китая, по данным издания, заявил, что его страна не может позволить себе проигрыша России в войне против Украины, поскольку боится, что Вашингтон тогда переключит свое внимание на Пекин.

К слову, генсек НАТО Марк Рютте считает, что в случае нападения Китая на Тайвань, Си Цзиньпин может заставить Путина атаковать НАТО, чтобы отвлечь внимание Запада. Кроме того, КНР координирует свои действия с КНДР и Ираном.