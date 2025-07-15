Відповідні обмеження можуть стосуватися торгівельних партнерів Москви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Якої позиції дотримується Китай?

Президент Китаю Сі Цзіньпінь заявив про необхідність Москви та Пекіну "посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах" після нещодавньої зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Крім того, у Китаї стверджують про нібито "поглиблення" довіри між Пекіном та Москвою. Зазначається, що Китай разом з Росією створюють "модель нового типу міжнародних відносин". Пекін наголошує на нейтралітеті країни.

Водночас міністр закордонних справ Китаю, за даними видання, заявив, що його країна не може дозволити собі програшу Росії у війні проти України, оскільки боїться, що Вашингтон тоді перемикне свою увагу на Пекін.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте вважає, що у випадку нападу Китаю на Тайвань, Сі Цзіньпін може змусити Путіна атакувати НАТО, щоб відвернути увагу Заходу. Крім того, КНР координує свої дії з КНДР та Іраном.