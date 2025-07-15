Соответствующие ограничения могут касаться торговых партнеров Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Какой позиции придерживается Китай?

Президент Китая Си Цзиньпинь заявил о необходимости Москвы и Пекина "усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах" после недавней встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Кроме того, в Китае утверждают о якобы "углублении" доверия между Пекином и Москвой. Отмечается, что Китай вместе с Россией создают "модель нового типа международных отношений". Пекин подчеркивает нейтралитет страны.

В то же время министр иностранных дел Китая, по данным издания, заявил, что его страна не может позволить себе проигрыша России в войне против Украины, поскольку боится, что Вашингтон тогда переключит свое внимание на Пекин.

К слову, генсек НАТО Марк Рютте считает, что в случае нападения Китая на Тайвань, Си Цзиньпин может заставить Путина атаковать НАТО, чтобы отвлечь внимание Запада. Кроме того, КНР координирует свои действия с КНДР и Ираном.