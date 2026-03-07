Китай может помочь Ирану в войне против США, – CNN
- Китай может помочь Ирану в конфликте против США, предоставляя финансы, запчасти и компоненты к ракетам.
- В то же время Китай давит на Иран для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив.
Китай может оказать помощь Ирану в конфликте против Соединенных Штатов, которые еще на прошлой неделе начали военную операцию на Ближнем Востоке.
Речь идет о финансах, запчасти и компоненты к ракетам. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, ознакомленных с данными американской разведки.
О какой помощи идет речь?
По словам собеседников издания, Китай в значительной степени зависит от иранской нефти и, якобы, в последнее время давит на Тегеран, чтобы он обеспечил безопасный проход судов через Ормузский пролив.
Китай проявляет большую осторожность в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, потому что она угрожает их энергоснабжению,
– пишет издание со ссылкой на источник.
Согласно обнародованной информации, ЦРУ отказалась комментировать подобные сообщения. Ранее министр войны США Пит Гегсет заявил журналистам, что Россия и Китай якобы "не являются фактором" в войне с Ираном.
К слову, The Washington Post сообщало, что, Китай, вероятно, не помогает обороне Ирана, несмотря на их тесные связи. Пекин выражал обеспокоенность конфликтом на Ближнем Востоке и призвал к миру.
Что происходит на Ближнем Востоке?
NBC News сообщало, что совместная американо-израильская военная операция в Иране может выйти за пределы только воздушных ударов. Президеншт США Дональд Трамп рассматривает развертывание войск США в стране.
Иран заявил о готовности прекратить удары по соседним странам. Соответствующее решение принял Временный руководящий совет Ирана. Президент Масуд Пезешкиан также обратился к государствам Персидского залива с извинениями.
Недавно американская подводная лодка уничтожила иранский фрегат IRIS Dena одной торпедой стоимостью. Она стоила 4,2 миллиона долларов. Для удара использовали торпеду Mark 48 Advanced Capability.