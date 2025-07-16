Китай якобы пообещал усилить поддержку России, но для Кремля есть несколько нюансов

Дональд Трамп готов ввести стопроцентные тарифы в отношении России и ее партнеров, если Кремль за 50 дней не согласится на мирное соглашение для прекращения российско-украинской войны. Есть сообщения, что лидер Китая мог пообещать Москве поддержку на фоне таких угроз со стороны США.

Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, что пока неизвестно насколько активно и эффективно Пекин готов поддерживать Россию. По его мнению, маловероятно, что лидер Китая ради тесного сотрудничества с Кремлем будет подвергать себя конфликту с Европой или США.

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Выгодно ли Китаю сотрудничество с Россией?

Валентин Гладких считает, что Пекину, однозначно, очень выгодно сотрудничество с Москвой. Это связано с положением России из-за того, что она начала войну против Украины.

Это позволяет Китаю эксплуатировать российскую ресурсную базу, но я не думаю, что он заинтересован в конфронтации с Европой и США. Единственное, Пекин, вероятно, не согласится, чтобы из-за ослабления России усилились его потенциальные конкуренты,

– высказался он.

Китай, возможно, пытаться балансировать, чтобы Кремль не стал сильнее после завершения войны, но и не оказался на грани коллапса. Все потому, что новый режим в России, если поражение потерпит старый, может стать менее зависимым от Пекина, что совсем невыгодно Си Цзиньпину.

По словам Валентина Гладких, не стоит думать, что вокруг России есть много стран, которые готовы ей помогать, однако Северная Корея точно входит в этот список. Все потому, что она более изолирована от цивилизованного мира, чем Китай. Пекину экономически выгоднее сотрудничать с Западом, а не с Россией.

Интересно, главы МИД России и Китая встретились в Пекине, чтобы обсудить взаимоотношения с США и пути завершения войны в Украине. Они договорились активизировать сотрудничество на международном уровне, в частности в рамках ООН, G20, ШОС и других организаций. Также стороны коснулись вопросов безопасности в Азии и ядерной программы Ирана.