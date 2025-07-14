Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В воскресенье, 13 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Пекине с главой МИД Китая Ван И.

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Россия и Китай усилят координацию на фоне войны в Украине

Дипломаты обсудили отношения с Соединенными Штатами и перспективы завершения войны в Украине.

Лавров и Ван И отметили важность тесной координации между Москвой и Пекином на международной арене – в частности в рамках ООН, Совбеза, ШОС, БРИКС, G20 и АТЭС.

В китайском МИД добавили, что постоянные контакты должны способствовать развитию обеих стран и помочь совместно реагировать на вызовы в условиях нестабильного мира. Также стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и ядерной программе Ирана.

Ожидается, что Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел стран ШОС, которая состоится в Китае.