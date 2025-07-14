Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. У неділю, 13 липня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся в Пекіні з головою МЗС Китаю Ван Ї.
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Росія і Китай посилять координацію на тлі війни в Україні
Дипломати обговорили відносини зі Сполученими Штатами та перспективи завершення війни в Україні.
Лавров і Ван Ї наголосили на важливості тісної координації між Москвою та Пекіном на міжнародній арені – зокрема в рамках ООН, Радбезу, ШОС, БРІКС, G20 та АТЕС.
У китайському МЗС додали, що постійні контакти мають сприяти розвитку обох країн і допомогти спільно реагувати на виклики в умовах нестабільного світу. Також сторони обмінялися думками щодо ситуації на Корейському півострові та ядерної програми Ірану.
Очікується, що Лавров візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн ШОС, яка відбудеться в Китаї.