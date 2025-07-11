Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Цікаво Дещо дуже дивує: який основний меседж зустрічі Рубіо з Лавровим

Що розповів Лавров про зустріч з Рубіо

Сергій Лавров заявив, що він нібито передав держсекретарю США Марку Рубіо невеликий "витяг з цитат Зеленського, Шмигаля, Єрмака, Подоляка", де буцімто "прямо йдеться про необхідність знищувати росіян, юридично, а краще фізично".

Окрім того, російський міністр закордонних справ не став коментувати заяви Рубіо про новий план щодо України, відповівши фразою Трампа: "Так я вам і скажу".

Водночас Лавров заявив, що на зустрічі з Рубіо підтвердив незмінну позицію Росії щодо України, яку відстоював Кремль до цього.

До слова, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Сергій Лавров озвучив нові пропозиції щодо завершення війни в Україні під час зустрічі у Куала-Лумпурі на полях саміту АСЕАН. За словами Рубіо, ці пропозиції він передасть Дональду Трампу.