Цікаво, що Лавров не згадав про головну вимогу Росії. Як зауважив 24 Каналу політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, попри абсурдність заяв росіян, на деякі з них треба зважати.

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Що не так із заявами Лаврова

Кремлівський чиновник озвучив низку абсурдних вимог Росії, однак не згадав про вихід ЗСУ з чотирьох областей. Саме на цьому постійно наполягає Володимир Путін та його прибічники.

Це був заклик не до України, а до американців. У Кремлі сподіваються, що хоча б кілька їхніх вимог задовольнять. Для них це буде величезною перемогою,

– наголосив політичний експерт.

Росіяни намагаються зруйнувати відносини нашої держави з партнерами. Те, що Лавров не згадав про вивід ЗСУ, не означає, що від цієї вимоги відмовилися. Росіяни лише поповнили список своїх запитів новими.

"Повірте, якби вони могли, то б заборонили, скасували, знищили все в Україні. Кремль не планує відмовлятися від своїх попередніх вимог", – додав Андрій Городницький

Росіяни відчували страх перед контрнаступом України. У цей час справді могли хотіти домовитися, можливо, віддати частину територій. Зараз російська армія наступає, вона точно не зацікавлена в тому, щоб зменшувати свої запити.

Головне завдання для Кремля – продовжувати тиск, змушувати українців не підтримувати владу, розчаруватися та перестати вірити у перемогу. Тоді можна буде легко просунути будь-які вимоги.

До слова, в українському МЗС відреагували на заяву Лаврова. Там зауважили, що його риторика тільки підтверджує небажання росіян досягти миру. Вимоги Лаврова про "денацифікацію" порадили почати з Москви, "враховуючи її ставлення до інших етнічних груп".