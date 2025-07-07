Голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій", український політик і громадський діяч Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу розповів, що в уявленні Дональда Трампа світом правлять сильні. У його свідомості Росія асоціюється з "могутнім" Радянським Союзом, який мав найбільшу кількість ядерної зброї.

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Яка позиція Трампа щодо України

За словами політика, раніше США та СРСР справді були провідними гравцями у світі.

Для нього головна загроза – Китай. Це він розуміє. А Україна для нього – щось, що заважає підписати ту "прекрасну угоду". Незрозуміло, чому ми взагалі чинимо спротив, якщо, як він каже, "ви у 20 разів менші за Росію". Вам не варто було чинити спротив – ви винні. Адже, якщо на вас нападає значно більша країна, ви мали б "підняти лапки" й здатися. Він не розуміє, чому ми не хочемо віддати чверть території в обмін на тимчасовий мир,

– сказав Олег Рибачук.

Він додав, що Трампу незрозумілий такий політик, як Володимир Зеленський. Трамп навіть критикував те, що президент України робить публічні заяви й висловлює позицію. До цього додається і той факт, що Джо Байден підтримував Україну. Втім, за словами Рибачука, ані адміністрація Трампа, ані адміністрація Байдена не хотіли, щоб Україна перемогла в цій війні.

"Але для Трампа Україна існує лише тому, що її не можна кудись подіти. Вона нікуди не зникає. Її з усіх боків намагаються розірвати на частини, а вона чинить спротив, проводить спеціальні операції. Згадайте, як Трамп був роздратований нашою спецоперацією "Павутина". Він реально сказав, що тепер розуміє, що Путін завдасть якогось удару. Путін завдав удару – по мирному населенню", – сказав Рибачук.

Що тисне на Трампа

Рибачук зазначив, що Трамп не може просто залишити Україну, адже це було б політично небезпечно для нього – це вдарить по його репутації. Усередині Республіканської партії більшість не є шанувальниками Володимира Путіна. Громадяни США також переважно вважають Росію ворогом. Водночас підтримка України для Трампа – це радше примус, зокрема і з боку Європейського Союзу.