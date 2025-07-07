Глава аналитическо-адвокационного агентства "Центр совместных действий", украинский политик и общественный деятель Олег Рыбачук в эфире 24 Канала рассказал, что в представлении Дональда Трампа миром правят сильные. В его сознании Россия ассоциируется с "мощным" Советским Союзом, который имел наибольшее количество ядерного оружия.

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Какова позиция Трампа по Украине

По словам политика, ранее США и СССР действительно были ведущими игроками в мире.

Для него главная угроза – Китай. Это он понимает. А Украина для него – что-то, что мешает подписать то "прекрасное соглашение". Непонятно, почему мы вообще сопротивляемся, если, как он говорит, "вы в 20 раз меньше России". Вам не стоило сопротивляться – вы виноваты. Ведь, если на вас нападает значительно большая страна, вы должны были бы "поднять лапки" и сдаться. Он не понимает, почему мы не хотим отдать четверть территории в обмен на временный мир,

– сказал Олег Рыбачук.

Он добавил, что Трампу непонятен такой политик, как Владимир Зеленский. Трамп даже критиковал то, что президент Украины делает публичные заявления и выражает позицию. К этому добавляется и тот факт, что Джо Байден поддерживал Украину. Впрочем, по словам Рыбачука, ни администрация Трампа, ни администрация Байдена не хотели, чтобы Украина победила в этой войне.

"Но для Трампа Украина существует только потому, что ее нельзя куда-то деть. Она никуда не исчезает. Ее со всех сторон пытаются разорвать на части, а она сопротивляется, проводит специальные операции. Вспомните, как Трамп был раздражен нашей спецоперацией "Паутина". Он реально сказал, что теперь понимает, что Путин нанесет какой-то удар. Путин нанес удар – по мирному населению", – сказал Рыбачук.

Что давит на Трампа

Рыбачук отметил, что Трамп не может просто оставить Украину, ведь это было бы политически опасно для него – это ударит по его репутации. Внутри Республиканской партии большинство не являются поклонниками Владимира Путина. Граждане США также преимущественно считают Россию врагом. В то же время поддержка Украины для Трампа – это скорее принуждение, в том числе и со стороны Европейского Союза.