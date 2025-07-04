Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. По его словам, Путин не собирается делать никаких шагов навстречу, как этого ожидает Трамп. Он воспринимает действия Запада как слабость.

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Трамп показывает себя слабым

Как отметил Чаленко, только Украина сейчас демонстрирует силу. Силы обороны продолжают наносить точечные удары по военным объектам врага. При этом Соединенные Штаты действуют чрезвычайно слабо и даже якобы идут на прекращение военной помощи для нашего государства.

Некоторым нашим партнерам нужно изменить точку зрения и не идти "на поводу" у российского диктатора. Путин сейчас применяет традиционную тактику – ослабить оппонента, чтобы еще больше давить. Он это и продемонстрировал нынешней масштабной атакой по Киеву,

– сказал Чаленко.

Хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты перестали "танцевать" перед Россией и не задерживали ни военную помощь, ни процесс с продажей оружия нашему государству.

Трамп показывает себя слабым. Путин это использует. Соединенные Штаты могут показать силу, продолжив поддержку нашего государства,

– отметил Чаленко.

Добавим, президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с приостановлением американской поддержки. Украина рассчитывает на продолжение военной помощи, ведь некоторые виды оружия Европа предоставить не может. В частности речь идет о ракетах к ЗРК Patriot, которые могут сбивать баллистику.