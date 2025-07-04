Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. За його словами, Путін не збирається робити жодних кроків назустріч, як цього очікує Трамп. Він сприймає дії Заходу як слабкість.

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Трамп показує себе слабким

Як наголосив Чаленко, лише Україна зараз демонструє силу. Сили оборони продовжують завдати точкових ударів по військових об'єктах ворога. При цьому Сполучені Штати діють надзвичайно слабко та навіть нібито йдуть на припинення військової допомоги для нашої держави.

Деяким нашим партнерам потрібно змінити точку зору та не йти "на повідку" у російського диктатора. Путін зараз застосовує традиційну тактику – послабити опонента, щоб ще більше тиснути. Він це й продемонстрував нинішньою масштабною атакою по Києву,

– сказав Чаленко.

Хотілося б, аби Сполучені Штати перестали "танцювати" перед Росією та не затримували ні військову допомогу, ні процес з продажем зброї нашій державі.

Трамп показує себе слабким. Путін це використовує. Сполучені Штати можуть показати силу, продовживши підтримку нашої держави,

– зазначив Чаленко.

Додамо, президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із призупинення американської підтримки. Україна розраховує на продовження військової допомоги, адже деякі види зброї Європа надати не може. Зокрема йдеться про ракети до ЗРК Patriot, які можуть збивати балістику.