Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук зауважив 24 Каналу те, як сам Рубіо охарактеризував цю зустріч.

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Чим дивна зустріч Рубіо з Лавровим

Рибачук звернув увагу, що держсекретар США не впевнений, що озвучені Лавровим ідеї можуть призвести до миру. Але він передасть їх американському лідерові Дональду Трампу.

Він нагадав, що до цього спостерігалося позитивне тло для України, зокрема, була помітна зміна риторики Трампа.

Тобто був нормальний поворот справ, коли Сполучені Штати Америки почали відходити від якогось відстороненого спостерігача до країни, яка каже, що Україна – це суверенна країна,

– заявив Рибачук.

Тож, резюмував голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій", якщо нові російські підходи навіть з першого погляду не схожі на те, що Росія прагне миру, не зрозуміло, навіщо їх взагалі передавати президенту США.

Варто додати, що США та Росія анонсували нову зустріч державного секретаря Марко Рубіо та глави російського МЗС Сергія Лаврова, яка відбудеться у рамках саміту АСЕАН у Малайзії.