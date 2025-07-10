Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Державний департамент США та Міністерство закордонних справ Росії, передає 24 Канал.

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Що відомо про майбутню зустріч

Це вже буде друга особиста зустріч між Марко Рубіо та Сергієм Лавровим, яка відбудеться на тлі розчарування президента США Дональда Трампа російським диктатором Володимиром Путіним через затягування війни.

Перша зустріч між високопоставленими дипломатами відбулася в Саудівській Аравії в лютому в рамках зусиль адміністрації Трампа щодо відновлення двосторонніх відносин та сприяння переговорам про припинення війни.

Під час свого першого візиту до Азії з моменту вступу на посаду держсекретар Марко Рубіо перебуває в Куала-Лумпурі для зустрічі з 10 членами Асоціації держав Південно-Східної Азії та високопосадовцями уряду Малайзії.

Ця поїздка є частиною зусиль, спрямованих на відновлення уваги США до Індо-Тихоокеанського регіону та погляд за межі конфліктів на Близькому Сході та в Європі, які поглинали значну частину уваги адміністрації Трампа.

Нагадаємо, наприкінці травня Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Тоді Кремль начебто інформував американську сторону про підготовку до переговорів з Україною.