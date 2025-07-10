Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Государственный департамент США и Министерство иностранных дел России, передает 24 Канал.

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Что известно о предстоящей встрече

Это уже будет вторая личная встреча между Марко Рубио и Сергеем Лавровым, которая состоится на фоне разочарования президента США Дональда Трампа российским диктатором Владимиром Путиным из-за затягивания войны.

Первая встреча между высокопоставленными дипломатами состоялась в Саудовской Аравии в феврале в рамках усилий администрации Трампа по восстановлению двусторонних отношений и содействия переговорам о прекращении войны.

Во время своего первого визита в Азию с момента вступления в должность госсекретарь Марко Рубио находится в Куала-Лумпуре для встречи с 10 членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и высокопоставленными чиновниками правительства Малайзии.

Эта поездка является частью усилий, направленных на восстановление внимания США к Индо-Тихоокеанскому региону и взгляд за пределы конфликтов на Ближнем Востоке и в Европе, которые поглощали значительную часть внимания администрации Трампа.

Напомним, в конце мая Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Тогда Кремль якобы информировал американскую сторону о подготовке к переговорам с Украиной.