Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Интересно Кое-что очень удивляет: какой основной месседж встречи Рубио с Лавровым

Что рассказал Лавров о встрече с Рубио

Сергей Лавров заявил, что он якобы передал госсекретарю США Марку Рубио небольшую "выдержку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка", где якобы "прямо говорится о необходимости уничтожать россиян, юридически, а лучше физически".

Кроме того, российский министр иностранных дел не стал комментировать заявления Рубио о новом плане по Украине, ответив фразой Трампа: "Так я вам и скажу".

В то же время Лавров заявил, что на встрече с Рубио подтвердил неизменную позицию России по Украине, которую отстаивал Кремль до этого.

К слову, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Сергей Лавров озвучил новые предложения по завершению войны в Украине во время встречи в Куала-Лумпуре на полях саммита АСЕАН. По словам Рубио, эти предложения он передаст Дональду Трампу.