В последние годы в мире развивается интерес к киборгам-насекомым – живым жукам, тараканам или пчелам со встроенными электронными контроллерами. Их можно использовать с различными целями – от разведки до войны.

В частности, в 2025 году китайские ученые из школы биоинженерии Пекинского института технологий создали "мозговой контроллер" весом всего 74 мг, который крепят на спине пчелы и электрическими импульсами стимулируют ее мозг, заставляя поворачивать влево, вправо, лететь вперед или назад.

О том, какие страны ведут разработки миниатюрных киборгов и роботов с биосенсорами – читайте в материале 24 Канала.

Что известно о киборгах-пчелах из Китая?

Ученые из Пекинского технологического института превратили обычных пчел в настоящих киборгов. Они установили на насекомых микроконтроллер весом всего 74 мг, что позволяет дистанционно управлять полетом пчелы – заставляя ее лететь вперед, назад, влево или вправо. Команда передается прямо в мозг пчелы с помощью микроигл и электрических импульсов.

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Как сообщает South China Morning Post, экспериментальные насекомые выполняли эти команды в 90% случаев.

В своем исследовании ученые предполагают, что такие киборги-пчелы могут стать незаменимыми в условиях, когда традиционные дроны бессильны – в частности, для проникновения в труднодоступные районы, проведения поисково-спасательных операций после стихийных бедствий, а также для тайных разведывательных миссий в городах, борьбы с терроризмом или контрабандой наркотиков.

Роботы на основе насекомых наследуют замечательную мобильность, способность к маскировке и адаптивность к окружающей среде от своих биологических носителей,

– говорится в статье исследователей.

Идея использования насекомых в военных целях не нова. Ранее ученые уже экспериментировали с тараканами, превращая их в разведчиков для пустынных миссий. А японская команда в этом году даже научила цикад издавать звуки, похожие на мелодию из фильма Top Gun.

Преимуществом настоящих пчел является их природная выносливость и маневренность. Именно поэтому китайские ученые считают их перспективными агентами для "разведки и обнаружения в условиях городского боя".

Однако до создания полноценной "армии пчел-диверсантов" ученым еще далеко. Самое большое ограничение – энергообеспечение. Чтобы система работала, пчела должна быть подключена к источнику питания через провода. Аккумулятор, который мог бы обеспечить автономность, весит не менее 600 миллиграммов – то есть в разы больше, чем все остальное оборудование вместе взятое.

В следующих исследованиях команда планирует усовершенствовать техники стимуляции мозга насекомых и сделать поведение пчел более предсказуемым. В конце концов, ученые хотят создать платформу, которую можно будет использовать для полноценных разведывательных и поисковых операций.

Животные с нейроинтерфейсами и биомедицинские чипы

В сфере нейроинтерфейсов последние годы характеризуются активным переходом к клиническим испытаниям. Например, в Китае в рамках государственного проекта было успешно имплантирован гибридный нейрочип Beinao No. 1 группе пациентов, а ранее он уже показал способность принудительно возвращать движения живого существа: эксперимент с Beinao No. 2 на обезьяне продемонстрировал, что примат с имплантом может контролировать механическую руку силой мысли.



Китайские ученые достигли определенного этапа с первыми имплантатами Beinao-1 / Фото yicaiglobal

Китайские исследователи при этом официально заявляют, что цель – лечение параличей, а не вооружение. Однако технология двусторонних интерфейсов между мозгом и машинной аппаратурой (BMIs) в целом считается стратегическим приоритетом и для военных разработок.

В США DARPA финансирует ряд программ в сфере нейротехнологий – от неинвазивных систем связи с мозгом (программа N3) до имплантатов для усиления восприятия солдат. Часть результатов этих разработок публикуется в научных отчетах и демонстрируется на военных выставках, но конкретные примеры "животных киборгов" практически не афишируются.

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Подобные проекты ведутся и в Сингапуре (управление жуками и тараканами), США (DARPA HI-MEMS) и Японии.

Так, группа профессора Хиротоки Сато в 2024 – 2025 годах разработала беспроводные "рюкзаки" на спинах тараканов, которые для поисково-спасательных операций используют алгоритмы роя – когда один "лидер" руководит группой, помогая насекомым преодолевать препятствия. Новый алгоритм уменьшил потребность в электрических "толчках" на около 50%, позволяя гибридным насекомым самостоятельно обходить сложные участки.

Как могут выглядеть насекомые-киборги: смотрите видео

Биосенсоры и гибриды с живой тканью: разработки Израиля

Параллельно развиваются системы, сочетающие электронику с сенсорными возможностями живых организмов. В Израиле в Тель-Авивском университете созданы роботы-навигаторы с аналоговыми биосенсорами. Например, на шасси поставили орган чувств саранчи, которую подключили к электродам – насекомые имеют очень тонкий обонятельный аппарат.

При контакте с молекулами запаха антенна генерирует электрический сигнал, который робот-"ноздря" с машинным обучением распознает как конкретный запах. Такая машина на порядок чувствительнее обычных газоанализаторов – потенциально она может идентифицировать следы взрывчатых веществ, наркотиков или даже болезней, которые обнаруживают по запаху.

Другой пример – тот же университет продемонстрировал в 2021 году робота, который "слышит" за счет уха мертвой саранчи: электронный чип подключает барабанную перепонку насекомого, и когда исследователи хлопают в ладоши, звуковые вибрации передаются на робота – один хлопок вызывает движение вперед, два – назад.

Какие проекты есть в США и Европе?

В США подразделение Пентагона DARPA отдельно выделило направление HyBRIDS (Hybridizing Biology and Robotics), которое ищет решения для реального сочетания синтетических компонентов с живыми (клетки, ткани, с целыми организмами). Цель – создать "биогибридные" системы с преимуществами обоих миров: точностью и управляемостью техники и устойчивостью, энергоэффективностью и адаптивностью природы.

Хотя конкретные результаты пока преимущественно демонстрируются в научных публикациях, сами проекты свидетельствуют о намерениях милитаризации биоробототехники. Евросоюз также активно финансирует междисциплинарные исследования биороботов, в частности через Horizon2020/Europe (пример – сотрудничество с Японией над управляемыми тараканами для поиска в завалах).

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В общем, в ведущих странах последние 2 – 3 года возросла активность в биоинженерных разработках для армии. Наука пытается использовать преимущества живых существ для разведывательных и вспомогательных целей: специалисты создают автономных "насекомых-разведчиков", системы поиска взрывчатки на основе животных органов чувств, изучают технологии нейроуправления и сочетания тканей с электроникой.

Эти опыты часто подаются как усиление человеческих возможностей или помощь спасателям, но в армейском контексте их рассматривают как перспективные средства будущей тактики.

Киборги-крысы из Ростова: как российские ученые пытались превратить грызунов в живые детекторы взрывчатки?

В России еще в 2015 году ученые из Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) попытались привлечь крыс к борьбе с терроризмом и наркотрафиком – как элемент биотехнической системы с нейроинтерфейсом. По их замыслу, в мозг грызуна вживляется микрочип, считывающий активность его обонятельного анализатора. Если животное улавливает даже минимальные следы взрывчатых или наркотических веществ, мозг подает сигнал, который фиксируется компьютером.



Крысы с микрочипами / Коллаж 24 Канала и ChatGPT

Инициатором этой разработки была созданная при НИИ нейрокибернетики им. Когана лаборатория Нейротехнологии восприятия и распознавания. Как говорилось в росмедиа, главная цель проекта с крысами – создание системы оперативного обнаружения опасных веществ в местах массового скопления людей или на сложных объектах.



Идея заключалась же в том, чтобы использовать биоэлектрические сигналы мозга крыс вместо традиционной дрессуры.

Грызуны способны различать запахи в десятки раз лучше любого современного прибора,

– отмечал руководитель лаборатории Дмитрий Медведев.

По его словам, даже если концентрация вещества будет слишком низкой, чтобы вызвать поведенческую реакцию, нейронная активность все равно зафиксирует присутствие угрозы.

Проект не предусматривал сложной подготовки животных – благодаря миниатюрным сенсорам и автоматизированному анализу сигналов предполагалось использовать большие группы грызунов для проверки сложных объектов. При этом крысы должны были бы работать автономно, без длительного обучения, и проникать туда, куда не может попасть техника или кинологические группы.

Согласно плану, до середины 2016 года ученые должны были создать полноценный макет системы распознавания взрывчатки и наркотиков по электрической активности мозга. На момент открытия лаборатории заместитель гендиректора российского "Фонда перспективных исследований" Александр Панфилов подчеркивал, якобы мир остро нуждается в новых методах выявления угроз в сложных условиях, и российские исследователи якобы движутся в правильном направлении. О том, удалось ли довести эту технологию до рабочей модели, публичных данных пока нет. Как и множество других российских проектов "без аналогов", крысы с чипами ушли в историю.