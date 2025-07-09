Летом 2025 года Европейское сообщество получило тревожное подтверждение новой реальности. На разведывательный самолет – "летающий глаз" Германии, который участвовал в европейской миссии ASPIDES в Красном море, – с китайского военного корабля был направлен военный лазерный луч. "Подвергать опасности немецкий персонал и срывать операцию абсолютно неприемлемо", – заявило министерство иностранных дел Германии. В Китае же не признают обвинений Германии.

Нападение стало сигналом, что лазерное оружие уже выходит за пределы исследовательских лабораторий и используется в поляризованной международной политике. Этот тренд не ограничивается Китаем – аналогичные программы существуют в США, Европе и даже в Украине.

О лазерном оружии в мире и в Украине – читайте в материале 24 Канала.

Что такое боевые лазеры и почему о них говорят

Лазеры (системы направленной энергии) – это оружие, поражающее цель узконаправленным пучком света. Такой пучок практически мгновенно (со скоростью света) доставляет большую энергию на заданную точку, вызывая ее перегрев или разрушение.

За счет этого лазер может повредить цель "изнутри" (например, расплавить внутреннюю часть корпуса ракеты или ослепить ее приборы) или полностью вывести ее из строя. Какие же преимущества лазеров?

Скорость и точность: лазерный выстрел почти мгновенный и очень точный.

Например, британские испытания DragonFire продемонстрировали, что его лучу достаточно попасть в монету в 1 фунт стерлингов с расстояния 1 километра.

Низкая себестоимость выстрела : по сравнению с ракетами лазер намного дешевле в эксплуатации. 10-секундный импульс DragonFire экономит электроэнергию стоимостью менее 10 фунтов стерлингов, а китайские военные аналитики оценивают себестоимость одного лазерного выстрела всего около 1 доллара.

: по сравнению с ракетами лазер намного дешевле в эксплуатации. 10-секундный импульс DragonFire экономит электроэнергию стоимостью менее 10 фунтов стерлингов, а китайские военные аналитики оценивают себестоимость одного лазерного выстрела всего около 1 доллара. Безграничный "боекомплект": лазерные системы не требуют физических снарядов. Пока есть источник питания, можно вести огонь бесконечно долго. Это обеспечивает практически неисчерпаемый запас "патронов" и существенно снижает стоимость поражения массовых атак (например, роев дронов).

Однако лазеры имеют и существенные ограничения. Они требуют прямой видимости к цели: дым, пыль или облака резко снижают их эффективность, поскольку луч просто рассеивается в атмосфере.



Кроме того, сверхмощные лазеры имеют большие энергетические и терморегуляционные требования – их часто монтируют на кораблях или больших автомобилях с мощными генераторами и системами охлаждения. Это затрудняет их развертывание, особенно в полевых условиях.

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Какие лазерные программы есть в Китае

Китай активно развивает лазерные системы особенно как средство противодействия беспилотным аппаратам. Военные исследователи SSI из США отмечают, что лазер с мощностью 10 кВт может повреждать оптические сенсоры дронов, 50 кВт – сжигать сами беспилотники, а лазеры 100 кВт способны уничтожать даже управляемые ракеты или минометные снаряды. Аналитики отмечают, что лазеры особенно эффективны против "роевых" атак дронов благодаря гибкости и быстрому перенаправлению луча.

Кроме того, китайские исследования подтверждают, что лазеры экономны: по оценкам местных специалистов, стоимость одного импульса лазера составляет лишь около 1 доллара, а обстрел ракетами против аналогичных целей обошелся бы в сотни тысяч долларов.

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Китайские разработки включают мобильные лазерные платформы для наземных и морских операций. По сообщениям, на вооружении Народно-освободительной армии появились мобильные 30 – 60-киловаттные лазеры, а в научных кругах продолжаются работы над лазерами еще более высоких мощностей. Однако конкретные детали часто засекречены. Отсюда и напряжение вокруг инцидентов с лазерами.

Важно! Пекин отрицает обвинения Берлина в том, что китайские военные применили лазер против немецкого самолета, задействованного в европейской морской операции ASPIDES. Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила 9 июля на брифинге, что "заявления Германии полностью не соответствуют тому, что известно Китаю", и что китайские эскортные миссии в Аденском заливе и вблизи Сомали являются свидетельством того, как Китай выполняет свои "обязанности великой державы". Она призвала обе стороны "усилить коммуникацию, основанную на фактах, чтобы избежать недоразумений и просчетов".

Помимо упомянутого случая в Красном море, Филиппины в феврале 2023 года обвинили китайских пограничников в нацеливании военного лазера на филиппинское судно доставки провизии в спорный архипелаг. По данным Reuters, во время этой операции луч временно ослепил экипаж катера. После этого США и Филиппины назвали действия Китая "провокационными и опасными", а Пекин заявил, что его офицеры действовали "профессионально и сдержанно".

Интересно! Россия еще в 2019 году заявила о лазере "Пересвет", способном ослеплять спутники, а в 2022 году – о "Задире", который якобы поражает цели на расстоянии до 5 километров. Но доказательств боевого использования этого оружия так и не было предоставлено.

Программы Великобритании и союзников

Великобритания стала одним из лидеров в практических испытаниях боевых лазеров. В январе 2024-го британское Минобороны объявило об успешном испытании лазерной системы DragonFire: установку привели в готовность, чтобы поразить воздушную цель на расстоянии, сопоставимом с километром, с поражением цели со скоростью света.

Представители власти Британии акцентировали, что DragonFire сочетает в себе сверхвысокую точность ("попадает по монете в 1 фунт с 1 км") и низкую себестоимость выстрела (менее 10 фунтов стерлингов за 10-секундный импульс).



Испытания DragonFire / Фото Минобороны Великобритании

Министр обороны Грант Шэппс тогда подчеркнул, что такая технология "может революционизировать боевое пространство, уменьшая зависимость от дорогих боеприпасов и снижая риск побочных повреждений".

DragonFire разрабатывается совместно с оборонной промышленностью (MBDA, Leonardo, QinetiQ) в рамках инвестиции около 100 миллионов фунтов стерлингов, и вскоре должна поступить на оснащение армии и ВМС.

Кроме крупных систем, Британия испытывает мобильные решения противодействия дронам. В декабре 2024-го вооруженные силы Королевства интегрировали высокомощный лазер на бронетранспортер Wolfhound и успешно уничтожили серию "вражеских" беспилотников. В испытаниях демонстрировали, что инфракрасный луч с прицелом займет цель за мгновение и мгновенно ее нейтрализует.



Как отмечают британские инженеры, каждый выстрел выводил дрон с неба, а время вывода цели было минимальным. Также отсутствие физических боеприпасов означает, что оперативные расходы поражения беспилотников низкие (установка имеет виртуально неограниченный боезапас).

Свои программы имеют и другие государства. Израиль, например, нацелился на развертывание лазера Iron Beam для противоракетной обороны: в 2024 году заключен контракт на 2 миллиарда шекелей с компаниями Rafael и Elbit, чтобы развернуть систему, способную сбивать ракеты, мины, дроны и крылатые ракеты. Iron Beam может стать более дешевой альтернативой существующим ракетным комплексам, тратя на каждый выстрел значительно меньше средств.

США также экспериментируют с корабельными и наземными лазерами (например, испытательный комплекс HELIOS), а Япония и Южная Корея имеют собственные мобильные лазерные системы, что уже проходят этапы полевых тестов. Таким образом, лазерное оружие становится важным элементом модернизации ПВО многих армий.

Украинские разработки: что известно о "Тризубе"

Украина присоединилась к этому мировому тренду в связи с постоянными атаками вражеских ударных дронов и ракет. В конце 2024 года в украинских СМИ впервые появилась информация о разработке собственного лазерного оружия – комплекса "Тризуб".

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По словам тогдашнего командира Силами беспилотных систем ВСУ полковника Вадима Сухаревского, "Тризуб" уже применяется против воздушных целей, в частности иранских дронов Shahed, лазерные технологии уже поражают цели на определенной высоте, имея в виду прежде всего вражеские ударные БПЛА типа Shahed.

Детали "Тризуба" пока скрывают: фото комплекса не публиковали, независимой проверки уничтожения целей не существует. Однако если это все подтвердится, Украина присоединится к небольшому клубу государств, которые имеют запущенные в эксплуатацию боевые лазеры. Сама информация впервые прозвучала из уст Сухаревского в декабре 2024 года во время конференции в Киеве, а впоследствии в феврале 2025-го года была повторно подтверждена в интервью "Радио Свобода".

Известно лишь, что система применяется против низколетящих объектов и может "уже поражать цели на определенной высоте".

Если информация о "Тризубе" подтвердится, Украина войдет в узкий клуб государств, которые не только создали, но и применяют лазерное оружие в бою.

В материале DefenseNews упоминались предположения, что "Тризуб" может быть связан с британской системой DragonFire – особенно учитывая неразглашенную часть западной военной помощи Украине. Однако представители британских компаний, вовлеченных в проект DragonFire, отрицают какую-либо связь с украинской системой.

Впрочем, учитывая историческое наследие украинского ВПК и имеющиеся коммерческие решения в сфере лазерных технологий, не стоит исключать, что "Тризуб" – действительно самостоятельная разработка.

Согласно исследованию Центра стратегических и международных исследований (CSIS), только в первые девять месяцев 2024 года Украина одобрила более 600 новых образцов вооружения. А февральский форум Defense Tech 2025 открыто анонсировал лазеры и оружие против Shahed как одно из ключевых направлений. Это все укладывается в общую картину амбициозной оборонной трансформации, где "Тризуб" – возможно, лишь первый луч нового типа войны.

Лазеры на международной арене

Лазерные системы стрельбы не остаются без внимания стратегов. С одной стороны, они обеспечивают возможность дешевого и точного противодействия угрозам (дроны, ракеты, артиллерийские боеприпасы). С другой, наличие лазеров размывает границу между традиционными военными действиями и "гибридными" атаками. Инциденты последних лет показали, что даже в мирное время лазеры могут применяться для демонстрации силы или попытки помешать противнику.

Такие случаи строят напряжение в отношениях крупных игроков. Германия, в частности, прямо связала инцидент в Красном море с более широкими опасениями относительно китайского влияния на критические технологии Европы. Филиппины и ее союзники жестко осудили события в Южно-Китайском море.

Даже появление сообщений о лазерах вызывает политические последствия: это поднимает вопрос о регулировании высокотехнологичных вооружений и боязнь перегрева ситуации. Наконец, боевые лазеры – это новый инструмент в современной оружейной. Их сторонники видят в них оружие будущего, способное снизить себестоимость защиты от массированных атак и минимизировать риск жертв среди гражданских (за счет быстрого целенаправленного действия).

Однако не стоит забывать о технических уязвимостях лазеров (линия видимости, зависимость от погоды, большой размер систем) и о том, что их массовое распространение может вывести мир на новый уровень военной эскалации.