Китай передал крупную партию 130-мм пушек Type 59 неизвестному заказчику, –СМИ
- Китай отправил партию 130-мм пушек Type 59 неизвестному заказчику, предположительно на Ближний Восток.
- Type 59, разработана на основе пушки М-46, до сих пор используется благодаря простоте и надежности.
Китай отгрузил на экспорт партию 130-миллиметровых артиллерийских орудий Type 59 для иностранного заказчика. Это подтверждают обнародованные фото и видео, на которых зафиксировали погрузку на судно.
Об этом пишет Defence blog. Хотя точной информации относительно заказчика нет, однако ряд региональных источников утверждает, что груз направляется на Ближний Восток, это подтверждает и соответствующий камуфляж.
Смотрите также Масштабная чистка в армии Китая: Си Цзиньпин убрал своего самого влиятельного генерала, – WSJ
Что и куда мог отправить Китай?
Согласно обнародованной информации, экспортные сделки на поставку китайского вооружения обычно не раскрывают публично. Как отмечается в материале, официально Пекин редко сообщает детали подобных контрактов с кем-то.
Замечают, что в основном информация о стране-получателе появляется только после фиксации транспортировки техники или ее появления в зоне боевых действий. Источники предполагают, что заказчиком артиллерийских систем могли быть ОАЭ.
Соответствующее вооружение могли прислать для дальнейшего использования этой техники союзными силами в регионе. В то же время некоторые собеседники указывают на возможную передачу этих пушек Силам быстрого реагирования (RSF) в Судане.
Отметим, что Type 59 это китайская буксируемая артиллерийская пушка калибра 130 мм, созданная на основе советской пушки М-46. Она была принята на вооружение Народно-освободительной армии Китая в конце 1950-х годов.
Разработанная во время Холодной войны, пушка стреляет 130-мм снарядами на расстояние более 27 километров стандартными боеприпасами и еще дальше – реактивными снарядами. Несмотря на свой возраст, система продолжает использоваться в Азии, Африке и на Ближнем Востоке благодаря своей простоте, надежности и способности обеспечивать мощную огневую поддержку,
– говорится в статье.
В публикации добавляют, что Китай десятилетиями производит и экспортирует различные версии Type 59, предлагая систему как недорогую дальнобойную артиллерию для партнеров без современного управления огнем и цифровой интеграции.
Что происходит на Ближнем Востоке?
К слову, США продолжают укреплять свое военное присутствие на Ближнем Востоке, в частности, направив авианосную группу USS Abraham Lincoln в регион и развернув истребители F-15E Strike Eagle.
Впоследствии The Jerusalem Post сообщило, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переехал в укрепленное подземного укрытия в Тегеране на фоне предупреждений о растущем риске возможного удара США.
Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Мохаммад Пакпур, заявил, что на фоне активности американских сил их войска также готовятся к действиям, держа "палец на спусковом крючке".