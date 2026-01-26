Китай передал крупную партию 130-мм пушек Type 59 неизвестному заказчику, –СМИ

Китай отгрузил на экспорт партию 130-миллиметровых артиллерийских орудий Type 59 для иностранного заказчика. Это подтверждают обнародованные фото и видео, на которых зафиксировали погрузку на судно.

Об этом пишет Defence blog. Хотя точной информации относительно заказчика нет, однако ряд региональных источников утверждает, что груз направляется на Ближний Восток, это подтверждает и соответствующий камуфляж.

Что и куда мог отправить Китай?

Согласно обнародованной информации, экспортные сделки на поставку китайского вооружения обычно не раскрывают публично. Как отмечается в материале, официально Пекин редко сообщает детали подобных контрактов с кем-то.

Замечают, что в основном информация о стране-получателе появляется только после фиксации транспортировки техники или ее появления в зоне боевых действий. Источники предполагают, что заказчиком артиллерийских систем могли быть ОАЭ.

Соответствующее вооружение могли прислать для дальнейшего использования этой техники союзными силами в регионе. В то же время некоторые собеседники указывают на возможную передачу этих пушек Силам быстрого реагирования (RSF) в Судане.

Отметим, что Type 59 это китайская буксируемая артиллерийская пушка калибра 130 мм, созданная на основе советской пушки М-46. Она была принята на вооружение Народно-освободительной армии Китая в конце 1950-х годов.

Разработанная во время Холодной войны, пушка стреляет 130-мм снарядами на расстояние более 27 километров стандартными боеприпасами и еще дальше – реактивными снарядами. Несмотря на свой возраст, система продолжает использоваться в Азии, Африке и на Ближнем Востоке благодаря своей простоте, надежности и способности обеспечивать мощную огневую поддержку,

В публикации добавляют, что Китай десятилетиями производит и экспортирует различные версии Type 59, предлагая систему как недорогую дальнобойную артиллерию для партнеров без современного управления огнем и цифровой интеграции.

Что происходит на Ближнем Востоке?