Про це пише Defence blog. Хоча точної інформації стосовно замовника немає, проте низка регіональних джерел стверджує, що вантаж прямує до Близького Сходу, це підтверджує й відповідний камуфляж.

Що і куди міг відправити Китай?

Згідно з оприлюдненою інформацією, експортні угоди на постачання китайського озброєння зазвичай не розкривають публічно. Як зазначається у матеріалі, офіційно Пекін рідко повідомляє деталі подібних контрактів з кимось.

Зауважують, що здебільшого інформація про країну-отримувача з’являється лише після фіксації транспортування техніки або її появи в зоні бойових дій. Джерела припускають, що замовником артилерійських систем могли бути ОАЕ.

Відповідне озброєння могли надіслати для подальшого використання цієї техніки союзними силами в регіоні. Водночас деякі співрозмовники вказують на можливу передачу цих гармат Силам швидкого реагування (RSF) у Судані.

Зазначимо, що Type 59 це китайська буксирована артилерійська гармата калібру 130 мм, створена на основі радянської гармати М-46. Вона була прийнята на озброєння Народно-визвольної армії Китаю наприкінці 1950-х років.

Розроблена під час Холодної війни, гармата стріляє 130-мм снарядами на відстань понад 27 кілометрів стандартними боєприпасами та ще далі – реактивними снарядами. Попри свій вік, система продовжує використовуватися в Азії, Африці та на Близькому Сході завдяки своїй простоті, надійності та здатності забезпечувати потужну вогневу підтримку,

– ідеться у статті.

У публікації додають, що Китай десятиліттями виробляє й експортує різні версії Type 59, пропонуючи систему як недорогу далекобійну артилерію для партнерів без сучасного управління вогнем і цифрової інтеграції.

