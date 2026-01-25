Це стало найбільшою реорганізацією збройних сил Китаю за останні десятиліття. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Про яку чистку у Китаї йдеться?
Згідно з оприлюдненою інформацією, під слідством опинився генерал Чжан Юся, старший із двох заступників голови Центральної військової комісії Комуністичної партії Китаю, а також фактичний генерал номер один у країні.
За даними видання, розслідування стосується серйозних порушень партійної дисципліни й державних законів. Аналогічні порушення інкримінують начальнику Об’єднаного штабу збройних сил Китаю, генерала Лю Чженьлі.
Він відповідальний за планування бойових дій і військові операції. Чжан і Лю були ключовими фігурами у програмі модернізації китайських збройних сил та належали до небагатьох генералів із реальним бойовим досвідом.
The Wall Street Journal пише, що їхнє усунення з вищезгаданих посад показує масштаб прагнень китайського лідера Сі Цзіньпіна очистити армію від офіцерів, яких вважають корумпованими або політично ненадійними.
Десятки високопоставлених військових і керівників оборонної промисловості були усунуті протягом останніх років, що ставить під сумнів здатність Китаю реалізувати створення ЗС, які могли б протистояти Заходу на рівних.
Зазначається, що в офіційній газеті Народно-визвольної армії Китаю Чжана та Лю різко розкритикували, звинувативши їх у підриві авторитету Сі Цзіньпіна та ослабленні партійного контролю Компартії над військом.
Їхні неправомірні дії мали надзвичайно негативний вплив на партію, націю та збройні сили,
– наголосили у виданні.
До чого готується Китай?
Nikkei Asia повідомляло, що викрадення Ніколаса Мадуро з Венесуели американськими військами стала для Пекіну джерелом натхнення. Зокрема, Китай уже почав відпрацьовувати подібні сценарії щодо Тайваню.
Згодом Китай вперше направив військовий безпілотник у повітряний простір Тайваню. Bloomberg, писало, що це може підкреслювати зусилля Пекіна щодо перевірки обороноздатності цієї острівної держави.