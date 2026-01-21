Чимало держав звертаються до Китаю. Політолог Ігор Рейтерович озвучив 24 Каналу думку, що Пекін застосовує дуже хитру тактику.

Читайте також Пекін втратить мільярди: Трамп відрізав Китай від дешевої нафти

Що не врахував Трамп?

Ігор Рейтерович зазначив, що якщо Трамп починає себе поводити у такий спосіб, то інші країни звертаються до головного конкурента США на геополітичній арені. Мовиться про Китай.

У Пекіна поки обмежені можливості геополітично впливати на певні процеси у певних частинах планети. Водночас Китай зайняв дуже правильну та хитру позицію. Він не погрожує, не звинувачує, не принижує,

– підкреслив він.

Зокрема, китайські урядовці, дипломати, бізнесмени, які співпрацюють з владою КНР, постійно говорять про повагу, про взаємовигідні відносини, про те, що всі повинні "розвиватися і процвітати" і так далі. Багатьом світовим лідерам це подобається.

Водночас він не приділяє увагу якимось ідеологічним моментам. Китайці кажуть, що "ідеологія нас меншою мірою хвилює, ми більше про економіку". Багатьом це підходить. Якщо Трамп від початку це не прорахував, то йому потрібно замислитися зараз,

– сказав політолог.

За його словами, може скластися така ситуація, коли на тлі економічного протистояння зі Штатами багато країн посилять свої відносини з Китаєм. Це не піде на користь США мінімум за президентства Трампа.

Чи спрацює з Трампом таке балансування – це теж питання. Тому що він може це сприйняти як пряму образу та почати діяти в інший спосіб. Тому ми зараз стоїмо на початку цікавого шляху,

– додав Рейтерович.

Які плани має Китай?