Многие государства обращаются к Китаю. Политолог Игорь Рейтерович озвучил 24 каналу мнение, что Пекин применяет очень хитрую тактику.
Что не учел Трамп?
Игорь Рейтерович отметил, что если Трамп начинает себя вести таким образом, то другие страны обращаются к главному конкуренту США на геополитической арене. Речь идет о Китае.
У Пекина пока ограниченные возможности геополитически влиять на определенные процессы в определенных частях планеты. В то же время Китай занял очень правильную и хитрую позицию. Он не угрожает, не обвиняет, не унижает,
– подчеркнул он.
В частности, китайские чиновники, дипломаты, бизнесмены, которые сотрудничают с властями КНР, постоянно говорят об уважении, о взаимовыгодных отношениях, о том, что все должны "развиваться и процветать" и так далее. Многим мировым лидерам это нравится.
При этом он не уделяет внимание каким-то идеологическим моментам. Китайцы говорят, что "идеология нас в меньшей степени волнует, мы больше об экономике". Многим это подходит. Если Трамп изначально это не просчитал, то ему нужно задуматься сейчас,
– сказал политолог.
По его словам, может сложиться такая ситуация, когда на фоне экономического противостояния со Штатами многие страны усилят свои отношения с Китаем. Это не пойдет на пользу США минимум при президентстве Трампа.
Сработает ли с Трампом такое балансирование – это тоже вопрос. Потому что он может это воспринять как прямое оскорбление и начать действовать другим способом. Поэтому мы сейчас стоим в начале интересного пути,
– добавил Рейтерович.
Какие планы имеет Китай?
Издание Nikkei Asia сообщило, что в Китае отрабатывают операцию по похищению президента Тайваня Лай Цзин-де. Государственный военный телеканал КНР показал сюжет с тренировок спецподразделения. По информации китайского телевидения, вся операция длилась менее двух минут.
Также тысячи рыболовецких судов в Китае отработали морскую блокаду. Это произошло уже дважды за последние недели с участием так называемого "морского ополчения".
Кроме того, 17 января Китай впервые запустил по Тайваню военный дрон. Китайский разведывательный беспилотник летал в воздушном пространстве острова Пратас примерно 4 минуты.